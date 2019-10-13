Муниципальный депутат Надежда Жукова была задержана в Москве на одиночном пикете в поддержку Константина Котова

Это произошло у памятника Героям Плевны. Как сообщает издание МБХ Медиа, полицейские задержали вместе с Жуковой участницу группировки SERВ. Незадолго до этого представители той же группировки встали рядом с участниками пикета и вынудили сторонников Котова оттуда уйти под угрозой задержания.

В Москве сегодня проходят одиночные пикеты в поддержку фигуранта так называемого «московского дела» Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.