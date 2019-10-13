В Тунисе явка во втором туре президентских выборов оказалась вдвое выше, чем в первом

По данным на 14 часов, проголосовали почти 18% избирателей, сообщили власти. За пост главы государства борются два претендента это независимый кандидат Каис Саид, который получил в 1-м туре более 18%, и медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда его поместили по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях – в 1-м туре он набрал 15,6% голосов.