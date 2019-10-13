The New York Times сообщила об авиаударе России по четырем больницам в Сирии

Эти медучреждения, находившиеся под контролем повстанцев, были включены в список объектов, которые поддерживают ООН, — отмечает американская газета. Она ссылается на записи переговоров российских летчиков и отчеты наблюдателей. По сведениям издания, атаки произошли 5 и 6 мая. ООН в этой связи начала расследование, которое продолжается до сих пор. Комментариев со стороны Минобороны по поводу публикации пока нет.