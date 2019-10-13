Российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой четвертый турнир в этом году

Он завоевал титул на соревновании серии мастерс в Шанхае.

Это уже второй Мастерс Медведева в сезоне после летнего Цинцинатти. На турниры этой серии съезжается вся мировая элита, но Даниилу относительно повезло с сеткой. Ему не пришлось, к примеру играть с Новаком Джоковичем, которого в полуфинале остановил Стефанос Циципас. Соперник Медведева по финалу Александр Зверев, который представляет Германию, прошел Роджера Федерера, так что решающая встреча стала символом смены поколений, которая назревает в мужском теннисе. Медведев не оставил Звереву ни единого шанса. Их матч продолжался чуть больше часа и оба сета выиграл россиянин. Во втором он позволил Звереву взять только один гейм. Пораженный соперник сказал, что Медведев сейчас играет лучше всех в мире. Даниил же неожиданно отметил, что кубок, который он держит в руках очень тяжелый. В теннис играть, ему наверно легче.

Медведев играл в шестом финале подряд. Одним из финалов стал решающий матч Открытого Чемпионата США, в котором он уступил Рафаэлю Надалю.