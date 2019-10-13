Президент Турции объявил об успехах своей армии в Сирии

Удалось взять первый стратегически важный город город, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы Турции, из города Рас-Эль-Айна уже удалось выбить курдов, а другое приграничное поселение Тель-Абьяд находится под осадой. Какие потери понесли стороны, пока неизвестно. При этом Эрдоган отметил, что курды наносят ответные удары по турецким поселениям, и из-за этих обстрелов погибло восемнадцать человек и 147 получили ранения.

Операция «Источник мира» началась в минувшую среду. По словам Эрдогана его войска должны создать некую безопасную зону к югу от границы с Сирией, речь идет о тридцати-тридцати пяти километрах. Также президент Турции отметил, что военные действия не закончатся, пока угроза со стороны Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ)) не будет устранена.

Ранее из-за наступления турков курдские войска были вынуждены покинуть лагеря, где содержались родственники террористов. Английский телеканал Sky передает, что из-за этого сбежали почти восемьсот заключенных.

Прекратить операцию «Источник мира» просили представители многих стран. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что действия турецкой армии дестабилизируют обстановку в региона. Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что проблемы в Сирии необходимо решать с помощью переговоров.