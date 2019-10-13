В МГУ задержали участников акции в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова

Они пытались обратиться к ректору вуза Виктору Садовничему

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступал с речью на дне открытых дверей, когда его прервали вопросом о том, почему он не комментирует преследование аспиранта вуза Азата Мифтахова. Вопрос задали студенты-активисты инициативной группы МГУ и Бессрочного протеста, среди которых в частности была Ольга Мисик, которая в Telegram рассказала, что участники акции хотели развернуть баннер, но не успели – их из зала вывела охрана. Этот момент попал на видео:

После этого пятерых участников акции задержали и доставили в отдел полиции МГУ, где продержали всего несколько минут, а потом отпустили без протоколов.

25-летнего Азата Мифтахова задержали в начале февраля в рамках уголовного дела об изготовлении самодельной бомбы, найденной в Балашихе. Позже его отпустили и сразу же задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино.

Сам Мифтахов утверждает, что дело против него сфабриковано. Он также заявлял о том, что силовики его избили. Члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили наличие у него характерных травм.