Столица Финляндии, по мнению российских туристов, самый унылый город Европы

Опрос провел сетевой сервис Авиасейлз. За Хельсинки проголосовали 30%. Туристы отметили, что там плохая погода и мало достопримечательностей. 20% опрошенных испытали скуку в Братиславе. 15% пожалели об отпуске в Карловых Варах, сославшись на то, что там практически нет развлечений. Кроме того, в рейтинг унылых городов вошли Варшава, Вильнюс и Минск, — передает агентство РИА Новости.
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