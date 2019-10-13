Митинг против сноса спортивного комплекса прошел в С.-Петербурге

В Смольном хотят построить новую арену к чемпионату мира по хоккею.

Митинг собрал примерно шестьдесят человек. Люди держали плакаты с надписями: «СКК наш!» и «Бакланы — кыш от нашего СКК!». Протестующие требуют включить здание в список объектов культурного наследия и не застраивать парк вокруг арены. Митинг прошел без задержаний и провокаций. полиция не вмешивалась. Напомню, согласовать митинг градозащитникам удалось только со второго раза, оспорив отказ чиновников в суде. Дело в том, что на этой неделе Смольный объявил, что ищет инвестора, который реконструирует СКК. Техническое задание подразумевает серьезные переделки в здании. Напомню, спорткомплекс открыли сорок лет назад. Именно на этом поле ленинградский «Зенит» впервые стал Чемпионом СССР по футболу. Комплекс уникален тем, что его крыша представляет собой сплошное металлическое полотно, буквально натянуто над землей. Известно, что хоккейный клуб СКА хотел бы перестроить арену в самую большую в Европе. Также проектом интересовался миллиардер Геннадий Тимченко.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в С.-Петербурге через три года.