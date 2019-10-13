Не менее 18 граждан Турции погибли в результате обстрела курдскими формированиями турецких городов с территории Сирии

Не менее 18-ти граждан Турции погибли в результате обстрела курдскими формированиями турецких городов с территории Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на данный момент в ходе боевых действий нейтрализовано почти 500 боевиков. Он отметил, что в ходе военной операции на севере Сирии Анкара планирует создать зону безопасности глубиной 35 километров от своих границ. Это необходимо для возвращения беженцев из Турции в Сирию.