Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может отложить запуск своей криптовалюты

Это связано с решением суда в США.

Руководство мессенджера написало своим инвесторам, что из-за американских чиновников с запуском блокчейн-платформы TON появились проблемы. В качестве одного из вариантов преодоления трудностей рассматривают перенос начала работы проекта, — пишет интернет-портал The Bell со ссылкой на это письмо.

Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд приостановила деятельность двух дочерних компании Телеграмма, которые занимались блокчейном. По словам чиновников, эти предприятия по закону были обязаны объяснить покупателям криптовалюты все риски, которые несут подобные соглашения, но сделано этого не было. В Телеграмме, в свою очередь, сказали, что не согласны с решением суда. Там добавили, что удивлены и разочарованы решением комиссии решать вопросы таким путём.

С января прошлого года компания продала более миллиарда единиц криптовалюты Gram. Если проект не заработает до конца октября, то разработчики будут обязаны вернуть деньги. В общей сложности это один миллиард семьсот тысяч долларов.

The Bell пишет, что еще 2-ого октября Telegram обещали инвесторам запустить проект в срок.