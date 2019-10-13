В Екатеринбурге сегодня выбирают место строительства храма святой Екатерины

Опрос должен окончательно определить, где построят кафедральный собор, площадку для которого не могут определить с 2010 года: каждое новое предложение вызывает протест жителей.

Опрос о месте строительства храма святой Екатерины проводят по упрощённым правилам выборов: граждане приходят на избирательные участки, по прописке получают бюллетень, делают выбор из двух площадок за ширмой для голосования и опускают опросный лист в опечатанную урну. Отличие в том, что участков меньше, агитация в день голосования не запрещена, а голоса будут считать не на участках, а в избиркоме. Это называется «опрос референдумного типа», он проходит впервые в стране. Ещё до начала опроса однозначным фаворитом считали площадку приборостроительного завода, часть которого принадлежит компании УГМК — крупному благотворителю проекта. За нее активно агитируют, тогда как вторая площадка — квартал старых домов под застройку практически нигде не звучала. По информации от сборщиков данных для экзитполов на двух участках, голоса распределяются примерно как один к десяти в пользу завода. Вероятно, его завтра и объявят победителем. Добавлю, явка к полудню составляет 2.5% избирателей.



В мае в Екатеринбурге неделю продолжались протесты после того, как в сквере на берегу городского пруда огородили забором площадку под строительство храма. После заявления Путина о том, что надо провести опрос, забор убрали, а затем и вовсе отказались от застройки сквера.