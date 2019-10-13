Российские дипломаты, представители ветеранских организаций в Риге возложили цветы к памятнику воинам-освободителям

Российские дипломаты, представители ветеранских организаций сегодня в Риге возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. В России 75-летию освобождения латвийской столицы от немецко-фашистских захватчиков придают особое значение. В Москве вечером даже должен состояться салют. Несмотря на критику латвийского МИДа, отмечать эту дату – священное право и обязанность россиян, — сказал посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

МИД Латвии ранее заявил, что проведение салюта в Москве по случаю 75-летия освобождения Риги – это неприемлемый жест. В Латвии приветствуют разгром фашизма, но при этом помнят о начале советской оккупации.