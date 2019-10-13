Суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей заведующую билетными кассами цирка за фото с актерами в нацистской форме

Суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей заведующую билетными кассами городского цирка за фото с актерами в нацистской форме. Как передает издание МБХ Медиа, спектакль «Вечный огонь» про Великую Отечественную войну был показан еще в 2016 году. Елена Куркина решила на память сфотографироваться с артистами. Позже она опубликовала снимок на своей странице ВКонтакте. В итоге в ее действиях нашли пропаганду нацистской символики. Судья Андрей Олейников назначил женщине минимальный штраф, посчитав, что она совершила правонарушение по неосторожности.