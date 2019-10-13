Суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей заведующую билетными кассами цирка за фото с актерами в нацистской форме

Суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей заведующую билетными кассами городского цирка за фото с актерами в нацистской форме. Как передает издание МБХ Медиа, спектакль «Вечный огонь» про Великую Отечественную войну был показан еще в 2016 году. Елена Куркина решила на память сфотографироваться с артистами. Позже она опубликовала снимок на своей странице ВКонтакте. В итоге в ее действиях нашли пропаганду нацистской символики. Судья Андрей Олейников назначил женщине минимальный штраф, посчитав, что она совершила правонарушение по неосторожности.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…