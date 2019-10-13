Власти Шотландии отправят в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о независимости региона

Власти Шотландии в течение ближайших недель отправят в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о независимости региона. Как заявила в интервью Би-би-си первый министр Никола Стерджен, сегодня она внесет соответствующую законодательную инициативу в шотландский парламент. Напомним, в ходе прошлого референдума в 2014 году 55% его участников высказались за сохранение Союза Эдинбурга и Лондона.
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