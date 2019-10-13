Почти 800 человек сбежали из лагеря для сторонников радикальных исламистов на севере Сирии

По данным местных изданий, причиной побега стало наступление турецких сил в этом районе и бомбардировка местности, прилегающей к лагерю. Из-за турецкой военной операции курдам, возможно, придется ослабить охрану тюрем, — заявил представитель политического подразделения Сирийских демократических сил Хикмат Хабиб.

Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Она началась с авиаударов по позициям курдских формирований. В Анкаре надеются, что таким образом будет создана зона, по которой смогут вернуться из Турции в Сирию беженцы.