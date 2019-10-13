На сход жителей СВАО Москвы и работников больницы N 40 собралось 250 человек

В данный момент на аллее Космонавтов проходит сход жителей Северо-восточного административного округа Москвы и работников городской клинической больницы N 40, где собралось более 250 человек. О том, чем возмущены местные жители и медработники, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент на станции метро ВДНХ на Аллее космонавтов проходит сход жителей районов Алексеевский, Останкино, Ростокино — СВАО Москвы, а также работников городской клинической больницы 40, которые очень обеспокоены планами московских властей по переводу данной больницы на территорию Новой Москвы. На данный момент собралось человек 250», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, ГКБ N40 для местных жителей являлась по факту многофункциональной больницей, где проходили лечение жители в отделениях кардиологии, неврологии, гинекологии и др.; где делались обычные операции в хирургическом отделении. А теперь московские власти заявили, что все эти отделения вместе с пятью онкологическими отделениями переводятся в Новую Москву пос. Коммунарку.

«Участники заявляют о том, что считают неприемлемой попытку решить вопрос о нехватке персонала в новой больнице, которая открывается на территории Новой Москвы за счет того, чтобы просто перевести целую больницу N 40 из одного округа в другой. Если убрать больницу N 40, возникнет острая ситуация с медицинской помощью для местных жителей. Идет какое-то латание дыр вместо того, чтоб полноценно сформировать коллектив в новой больнице», — отметил политик.

По словам С.Удальцова, встреча проходит в форме общения с депутатами Госдумы и МГД от фракции КПРФ, на которой присутствуют также представители различных общественных организаций, таких как Моссовета, «Левого фронта», объединения жителей Останкино и Ростокино.

Политик добавил, что по итогам схода планируется подписать обращение к властям Москвы и лично к мэру.