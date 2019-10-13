Левченко: Оклад губернатора Иркутской области был повышен,чтобы можно было поднять зарплату работникам бюджетной сферы

Должностной оклад губернатора Иркутской области был повышен для того, чтобы можно было поднять зарплату работникам бюджетной сферы. Такие объяснения жителям области дал губернатор Сергей Левченко. Левченко отметил, что власти полностью выполняют социальные проекты, объем работ увеличился.