Убитую девятилетнюю девочку похоронили сегодня с Саратове

Во время прощания в церкви у стен храма собрались сотни местных жителей. Школьница 9 октября пропала по дороге в школу. Через два дня ее тело обнаружили в районе гаражей. В убийстве подозревается мужчина, который был ранее судим за изнасилование, разбой и насильственные действия. Накануне он был арестован на два месяца.