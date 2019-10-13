Владимир Путин считает, что Сирия должна вернуться в Лигу арабских государств

Об этом он заявил в интервью арабским СМИ в преддверии визита в Саудовскую Аравию. Членство Сирии в Лиге было остановлено в ноябре 2011 года, когда в стране произошел вооруженный конфликт. Ряд арабских стран отозвали из Дамаска своих послов. Руководство Сирии тогда заявило, что считает это решение незаконным.