В Риге возложили цветы к памятнику Освободителям в честь 75-летия освобождения города от немецких войск

Официальные власти республики расценивают это событие как начало советской оккупации – у Москвы свой взгляд на историческую правду.

Около 150 человек пришли сегодня к Памятнику Освободителям в Риге. Среди них сотрудники посольств России и Белоруссии, а также члены коммунистической партии Латвии. Некоторые несли в руках фотографии ветеранов войны, кто-то пришел в одежде, напоминающей военную форму. Об этом пишет новостной портал Delfi. В мероприятии принял участие и посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Он произнес торжественную речь. Дипломат ответил и на претензии латвийского МИДа, назвавшего запланированный в Москве салют по этому случаю «недружественным шагом». По словам Лукьянова, это не изменит планов, мнение властей республики не влияет на право россиян гордиться победами страны.

Ранее в латвийском МИДе осудили торжественные мероприятия, запланированные на сегодня. Там отметили, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло не 13 октября 1944 года, а почти 50 годами позже, поскольку вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации.

Как сообщалось, сегодня в 22 часа в Москве состоится праздничный салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.