Мосгорсуд 14 октября рассмотрит апелляцию на приговор фигуранта «московского дела» Константина Котова

Московский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор фигуранта «московского дела» Константина Котова. По мнению адвоката Марии Эйсмонт, этот приговор «незаконен», однако уверенности в его отмене нет. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра в Мосгорсуде будет апелляция на приговор Тверского районного суда от 5 сентября. Когда Константину Котову, человеку, который несколько раз выходил на мирные акции протеста и ничего противоправного не делал ни одного раза, получил 4 года колонии общего режима», — сказала М.Эйсмонт.

По словам адвоката, защитой Константина Котова было подано очень много апелляционных жалоб на отмену «незаконного и абсурдного приговора», а также требование прекратить уголовное преследование невиновного человека.

«Если бы мы действительно жили в правовом государстве, где можно было ожидать, что все будут действовать в соответствии с законом, совести, по справедливости, то у нас и не было бы завтрашней апелляции, потому что не было бы и уголовного дела. А поскольку мы живем при той сложившейся судебной системе, которая вопиет о своем незамедлительном реформировании, то делать какие-то прогнозы становится равносильно гаданием на кофейной гуще», — добавила М.Эйсмонт.