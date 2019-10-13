В Екатеринбурге проходит опрос о месте строительства храма по упрощенным правилам выборов

В Екатеринбурге сегодня выбирают место строительства храма святой Екатерины по упрощенным правилам выборов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент портала e1.ru Даниил Румянцев.

«Опрос о месте строительства храма Святой Екатерины проводят по упрощенным правилам выборов. Граждане приходят на избирательные участки по прописке, получают бюллетень, делают выбор из 2-х площадок за ширмой для голосований, и опускают опрошенный лист в опечатанную урну. Отличие от выборов в том, что участков меньше, агитация в день голосования не запрещена, а голоса будут считать не на участках, а в избиркоме. Это называется опрос «референдного типа», он проходит впервые в стране», — рассказал он.

По словам Д.Румянцева, еще до начала опроса однозначным фаворитом считали площадку приборостроительного завода, часть которого принадлежит компании УГМК — крупному благотворителю проекта. «За нее активно агитируют, тогда как вторая площадка — квартал старых домов под застройку — практически нигде не звучала. По информации от сборщиков данных на 2-х участках места распределяются 1 к 10 в пользу завода, вероятно его завтра и объявят победителем», — отметил он.

Опрос должен окончательно определить, где построят кафедральный собор, площадку для которого не могут определить с 2010 года: каждое новое предложение вызывает протест жителей.

В мае в Екатеринбурге неделю продолжались протесты после того, как в сквере на берегу городского пруда огородили забором площадку под строительство храма.