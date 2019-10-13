Представители российского посольства приняли участие в возложении венков к памятнику воинам-освободителям в Риге

Представители российского посольства приняли участие в церемонии возложении венков к памятнику воинам-освободителям в Риге. Сегодня отмечается 75-летия освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Как ожидается, вечером в Москве будет дан праздничный салют. Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил ТАСС, что проведение этого мероприятия – право и обязанность России, несмотря на критику МИДа Латвии.