В Мосеве прошёл сход жителей СВАО и работников городской клинической больницы №40

Сход жителей Северо-восточного административного округа Москвы и работников городской клинической больницы №40 прошел на аллее Космонавтов. Темой собрания стала судьба больницы – ее хотят перенести на территорию Новой Москвы, — рассказал «Эху Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Удальцов добавил, что по итогам схода планируется подписать обращение к властям Москвы и лично к мэру.