Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней девочкой

На прощание приехал также глава города Михаил Исаев. По просьбе родителей, в храм, где проходило отпевание, журналистов не пустили. Подозреваемый в убийстве накануне был арестован на два месяца. Напомню, преступление вызвало широкий резонанс. Собравшиеся на месте гибели девочки люди требовали отдать им подозреваемого. На этом фоне в России возобновилась дискуссия о необходимости возвращения смертной казни.