Американская газета New Times утверждает, что российские самолёты в начале мая разбомбили четыре больницы в Сирии

Издание ссылается на записи переговоров российских лётчиков, а также свидетельства очевидцев.

Авиаудары по больницам на севро-западе Сирии, как утверждает New York Times, российские боевые самолёты наносили прицельно. Здания получили серьёзные повреждения, некоторые люди погибли или были тяжело ранены. Атаки на четыре госпиталя, по данным американской газеты, произошли в течение 12 часов 5 и 6 мая, когда правительственные войска Башара Асада подавляли очаги сопротивления в тех районах. Журналисты New York Times изучили предупреждения наблюдателей о возможных атаках. Газета также утверждает, что в её распоряжении якобы оказались записи из бортового журнала и радиопереговоры военных российских военных лётчиков. Эти записи якобы получили от наблюдателей, которые попросили об анонимности. Очевидцы также передали изданию видео трёх ударов. В ролике слышна русская речь, лётчику сообщают координаты, по которым нужно нанести удар. Голос за кадром американского журналиста отмечает, что это координаты не базы террористов, а больницы в Сирии. Вскоре туда падают бомбы.

Вскоре российские самолёты, как утверждает New York Times, нанесли удары ещё по трём больницам. В атаке по данным издания участвовали истребители-бомбардировщики Су-34. Время бомбардировок журналисты по их словам установили с точностью до минуты. Помогли это сделать свидетельства врачей и другие доказательства. Время атак как пишет издание совпадает с отчётом пилотов, которые заявляют что они «сработали», то есть удары были выполнены успешно.

Российский МИД ране заявлял, что боевые самолёты в Сирии атакуют только подтверждённые цели. Также ответили в ведомстве New York Times на вопросы о бомбардировках в Идлибе. ООН с августа расследует атаки на больницы.