В Саратове проходят похороны девятилетней девочки, убитой по дороге в школу

Не меньше тысячи человек собрались на отпевание убитой Лизы Киселевой в православном храме Петра и Павла. Помещение и территория рядом с церковью переполнены. Многие вынуждены стоять за оградой. На месте дежурит большое количество полицейских. При этом неизвестные решили не пропускать в здание храма прессу.

Церковь находится на окраине Саратова. Для горожан, желающих проститься с маленькой Лизой, организовали бесплатные автобусы. Многие отправились на своих машинах. Движение к храму регулировали сотрудники ГИБДД.

Приехал также мэр Михаил Исаев, некоторые депутаты. Организацию похорон чиновники взяли на себя.

Несмотря на то, что официально день траур не был установлен, скорбит весь город. К гаражам, где была убита девочка, а также к подъезду ее дома и школе, где она училась, продолжают нести цветы, игрушки, свечи. Дети оставляют прощальные письма для умершей сверстницы.

С некоторых столбов и остановок еще не сорвали листовки «Пропала девочка». Информацию с приметами Лизы многие уже выучили наизусть. Почти двое суток без перерыва на сон школьницу искали тысячи жителей.

Узнав о задержании предполагаемого убийцы, горожане пытались отбить его у полицейских для расправы на месте. Неоднократно судимого за разбой и изнасилование Михаила Туватина переодели в форму ОМОНа, скрыли лицо маской и под усиленной охраной сопроводили в отделение. На суд его тайно вывезли в соседний Энгельс. Давшего признательные показания арестовали на два месяца и посадили в отдельную камеру.

Преступление вызвало дискуссию о возвращении смертной казни. Однако накануне Кремль заявил, что этот вопрос не обсуждается.