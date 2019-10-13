В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве и С.-Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден на 4 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций. Завтра суд должен рассмотреть апелляцию на приговор. В Москве пикеты начались у главного здания МГУ. Сейчас они проходят, в частности, на Лубянке.

Российские актеры ранее опубликовали видео в поддержку фигурантов «московского дела». Историю Константина Котова напомнил Евгений Цыганов.

Вне зависимости от того, какую поддержку Котов получает от населения, прежде всего, важен объективный подход к пересмотру приговора, считает его адвокат Мария Эйсмонт. Эйсмонт подчеркнула, что защита предоставила все необходимые материалы для того, чтобы с ее подзащитного были сняты все обвинения.