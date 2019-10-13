Второй тур президентских выборов стартовал в Тунисе

За высший пост борются два кандидата: бывший профессор права Каис Саид, который отстаивает консервативные взгляды, а также предприниматель медиамагнат Набиль Каруи — он в своей предвыборной кампании концентрировался на таких темах, как экономическая либерализация и борьба с бедностью. Оба — новички в политической жизни Туниса. В ходе первого тура выборов они смогли опередить более известных кандидатов — на фоне недовольства населением высоким уровнем безработицы и низким качеством общественных услуг.