Россия готова помочь в расследовании атаки на объекте нефтегазовой компании Саудовской Аравии

Об этом заявил в интервью арабским изданиям Владимир Путин. По его словам, он обсуждал этот вопрос с руководством страны. Йеменские повстанцы-хуситы, напомню, взяли ответственность за атаки на себя. Соединенные Штаты считают, что тому нет никаких доказательств и обвинили в произошедшем Иран.