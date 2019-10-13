Цуканов: Опыт опроса по месту строительства храма в Екатеринбурге может быть использован и в других регионах

Опыт проведения опроса по месту строительства храма в Екатеринбурге может быть использован и в других регионах, — так считает полпред президента в Уральском округе Николай Цуканов. По его словам, это механизм прямого участия граждан в формировании городской среды.



Опрос, который проводится сегодня в Екатеринбурге уже признан состоявшимся. Его решили провести после того, как весной прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра.