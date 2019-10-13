Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН через неуплату членских взносов

Во внешнеполитическом ведомстве назвали Соединенные Штаты главным неплательщиком организации.

Более одного миллиарда долларов составляет задолженность США перед регулярным бюджетом Организации объединенных наций. Об этом сообщается на сайте российского МИДа под заголовком: «Об ухудшении финансового положения ООН». Там отмечается, что уже в ближайшем будущем у секретариата организации могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, поскольку более 50 государств не выплатили взносы за текущий год, но главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. В МИДе расценивают это как попытку Вашингтона подорвать работу Организации, цитата, «наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги». В сообщении также говорится, что из-за нехватки средств в секретариате ООН вынуждены принимать меры жесткой экономии, начиная от сокращения количества заседаний, заканчивая экономией расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений. На сайте МИДа подчеркивается, что Россия является добросовестным плательщиком и все свои финансовые обязательства выполнила вовремя.

Ранее МИД обвинял США в саботаже работы Генассамблеи ООН из-за невыдачи американских виз части российской делегации. Она должна была прибыть на конференцию в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН.