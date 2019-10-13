Согласованный митинг против сноса спортивного комплекса «Петербургский» пройдет сегодня в северной столице

Смольный хочет построить новую арену к чемпионату мира по хоккею.

Правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко выйдет сегодня во второй половине дня к зданию Конституционного суда в Петербурге. В руках он будет держать только основной закон Российской федерации. Цель акции — узнать, задержит ли полиция человека только за это. Товарищи правозащитника с той же целью выйдут в это время к памятнику Георгию Жукову в Москве. Акции посвящены Константину Котову. Активисты уверены, что он совершенно невиновен и должен выйти на свободу. Напомню, такого же мнения придерживается и Совет по правам человека при президенте России. Котов получил четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. По факту Котова задержали сразу как только он вышел из метро.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге через три года.