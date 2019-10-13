В Москве запланировано шествие в память жертв политических репрессий

Как рассказал «Эху Москвы» один из организаторов акции, председатель политсовета «Партии перемен» Андрей Нечаев, власти мероприятие не согласовали. Нечаев отметил, что необходимо добиваться проведения полноценной акции «Бессмертный ГУЛАГ».
2019-10-13T12:01:00+03:00
2019-10-13T12:05:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2518505-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 12:01, 13 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…