Финский гонщик Вальттери Боттас из команды Мерседес стал победителем Гран-при Японии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса Формулы-1. Вторым был немец Себастьян Феттель, третьем – Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят занял 12-е место.