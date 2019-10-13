Столица Финляндии, по мнению российских туристов, самый унылый город Европы

Опрос провел сетевой сервис «Авиасейлз». За Хельсинки проголосовали 30%. Туристы отметили, что там плохая погода и мало достопримечательностей. 20% опрошенных испытали скуку в Братиславе. 15% пожалели об отпуске в Карловых Варах, сославшись на то, что там практически нет развлечений. Кроме того, в рейтинг унылых городов вошли Варшава, Вильнюс и Минск, — передает агентство РИА Новости.