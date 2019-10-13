Очередные парламентские выборы проходят сегодня в Польше

В бюллетени для голосования внесены представители пяти политических объединений. Гражданам Польши предстоит выбрать 360 депутатов Сейма и сто сенаторов. В первом случае выборы проходят по пропорциональной системе, во втором случае – по одномандатным избирательным округам.
2019-10-13T11:30:00+03:00
2019-10-13T11:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 13 октября 2019
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