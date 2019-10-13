Очередные парламентские выборы проходят сегодня в Польше

В бюллетени для голосования внесены представители пяти политических объединений. Гражданам Польши предстоит выбрать 360 депутатов Сейма и сто сенаторов. В первом случае выборы проходят по пропорциональной системе, во втором случае – по одномандатным избирательным округам.