В Лондоне была арестована бельгийская принцесса Эсмеральда

Она участвовала в сидячей забастовке экологов на Трафальгарской площади. Как сообщает газета Телеграф, 63-летняя женщина провела в полицейском фургоне пять часов. потом ее отпустили без предъявления обвинений.
2019-10-13T11:30:00+03:00
2019-10-13T11:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 13 октября 2019
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…