В отношении сотрудника полиции, на участке которого проживал подозреваемый в убийстве девочки, инициировали проверку

ГУВД Саратовской области инициировало проверку в отношении сотрудника полиции, на участке которого проживал подозреваемый в убийстве 9-летней девочки. Ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы в 2017 году. Во время проверок жалоб от соседей на его поведение не поступало, к административной ответственности он не привлекался. Накануне суд арестовал подозреваемого. Об этом сообщила представитель местного СК Надежда Волошина.

Подозреваемый арестован на два месяца. Пока ведутся следственные действия.

Сегодня в Саратове — похороны погибшей девочки. У храма, где проходит отпевание, собрались сотни местных жителей.