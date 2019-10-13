Второй тур выборов президента проходит в Тунисе

Избирательные участки открываются в эти минуты.

За пост главы государства поборются юрист Каис Саид и политик Набиль Каруи. Три недели назад, в первом туре, они получили 18 и 15 процентов голосов соответственно. При этом, всего в бюллетени было 26 человек.

Правовед Саид считается независимым кандидатом, и с политическими силами напрямую не связан, но его поддерживает умеренная партия Туниса «Возрождение». По данным агентства ТАСС, он выступает за либерализацию государственных институтов и за организацию для граждан местных советов.

Его конкурент, глава партии «Сердце Туниса» и медиаменеджер Каруи в политике уже не первый год. Этим летом его взяли под стражу по обвинениям в коррупции и уклонении от налогов, но в минувшую среду Кассационный суд решил отпустить кандидата в президенты на свободу. Дело при этом еще не закрыли. Каруи сделал акцент на борьбе с бедностью. Он обещает, что тунисцы каждый вечер будут есть макароны. Телеканал «Аль Джазира» отмечает, что за это в народе политика прозвали макарониной.

Кандидатов в президенты Туниса может стать любой гражданин государства старше тридцати пяти лет. При этом, поскольку ислам в стране объявлен государственной религией, глава государства обязан быть мусульманином.