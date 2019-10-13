Власти Эквадора и лидеры оппозиции договорились обсудить массовые протесты, которые с начала месяца охватили страну

Стороны проведут встречу уже сегодня.

Переговоры президента Ленина Морено и лидеров протеста пройдут в столице Эквадора. На фоне комендантского часа в Кито и окрестностях, его Морено объявил вчера. По всей латиноамериканской стране действует чрезвычайное положение. О том, что стороны сядут за стол переговоров, говорится в совместном заявлении ООН и Католической церкви. Протесты в Кито и других городах Эквадора вспыхнули в начале прошлой недели. К ним привело решение властей отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. Это сделали по соглашению с Международным валютным фондом с целью сократить более чем на миллиард долларов в год госрасходы. Цены на топливо резко выросли. В Кито и ряде других городов начались столкновения с полицией. Демонстранты блокировали дороги, нефтяные месторождения и доступ к столичному аэропорту. Шесть человек погибли, больше двух тысяч были ранены или задержаны. Из-за массовых протестов парламент Эквадора приостановил работу, президенту Морено с правительством пришлось на время переехать из Кито в город Гуаякиль в нескольких сотнях километров от столицы. Вчера Морено в эфире национального телевидения объявил, что готов пересмотреть закон об отмене топливных субсидий.

Лидеры протестов в Эквадоре намерены несмотря на согласие властей на переговоры продолжать акции по всей стране.