Более 30 тысяч жителей Екатеринбурга уже проголосовали за площадку для строительства храма святой Екатерины, из-за которого в мае в городе прошли массовые протесты. Однопроцентный порог явки был преодолен за первые два часа опроса.

Екатеринбуржцы проявляют к этому опросу интерес чуть ли не больший, чем к выборам. На участках для голосования, их в городе более 50, очереди из горожан, желающих выразить свое мнение по этому вопросу. Об этом пишет местный порта E1.ru, он следит за ходом опроса. В очереди на участке пришлось постоять и губернатору Евгению Куйвашеву, время ожидания он скоротал общаясь с екатеринбуржцами. На участках засветились и полпред президента Николай Цуканов, митрополит Кирилл и мэр города Александр Высокинский. В опросном листе всего два варианта площадок для размещения собора: на месте бывшего приборостроительного завода и на пустующей территории за Макаровским мостом. По данным E1.ru, пока большинство голосов жители отдают за первый вариант. Но как отмечают наблюдатели, без применения административного ресурса не обошлось и тут – некоторые горожане очевидно приходят голосовать по указке начальства. На выходе всем участникам опроса дают памятную монетку и грамоту «первого строителя» храма святой Екатерины.

Изначально собор собирались построить в сквере у Театра драмы, но горожане вышли на массовые протесты. Под давление общественности власти вынуждены были отказаться от этой площадки, пообещав учесть мнение жителей при выборе новой.