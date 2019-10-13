МИД России заявил о попытке Вашингтона подорвать работу ООН

В распространенном сегодня заявлении говорится, что подразделения этой организации вынуждены экономить из-за ухудшения финансирования. Главным неплательщиком взносов являются Соединенные Штаты. По данным нашего МИДа, долг составляет 1 миллиард долларов. При этом отмечается, что Россия относится к числу добросовестных плательщиков.