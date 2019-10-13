РЭО предлагает административную ответственность для юрлиц, которые отказываются заключать договоры на вывоз мусора

Российский экологический оператор предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц, которые отказываются заключать договоры на вывоз мусора. Как передает ТАСС, сейчас, по данным РЭО, только 30% бизнес-структур пошли на этот шаг. Несмотря на то, что собираемость платежей с населения в среднем в России пока также невысокая, она значительно превышает показатель среди юридических лиц – около 60%.