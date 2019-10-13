Жители Екатеринбурга сегодня выбирают место строительства храма

По данным на этот час, в опросе приняли участие не менее 6 тысяч человек. Для того, чтобы опрос был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 11 тысяч местных жителей. В середине мая в Екатеринбурге состоялись массовые акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра.
2019-10-13T10:30:00+03:00
2019-10-13T10:32:29+03:00
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10:30, 13 октября 2019
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