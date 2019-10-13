В Москве с завтрашнего дня начнется понижение температуры

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это свидетельствует о наступлении предзимья, осень закончилась. Ранее он говорил, что в России была зафиксирована погодная аномалия – в большинстве регионов температура превышала климатическую норму.
2019-10-13T10:00:00+03:00
2019-10-13T10:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:00, 13 октября 2019
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