В Москве с завтрашнего дня начнется понижение температуры

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это свидетельствует о наступлении предзимья, осень закончилась. Ранее он говорил, что в России была зафиксирована погодная аномалия – в большинстве регионов температура превышала климатическую норму.