Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил повышение своей зарплаты заботой о благосостоянии госслужащих

Ранее стало известно, что он подготовил законопроект, увеличивающий оклад главы региона на 44%.

Сумму, на которую увеличится зарплата главы региона, губернатор будет передавать в благотворительный фонд – под таким заголовком на официальном портале Иркутской области опубликовано разъяснение по поводу предстоящего увеличения оклада Сергея Левченко. В сообщении отмечается, что от его зарплаты непосредственно зависит уровень зарплат других госслужащих. Они, поясняется на сайте, зарабатывают не очень много, что было особенно заметно на фоне произошедшего в регионе паводка. «Люди находились в командировках, работали без выходных минимум по 12 часов и получали зарплату в пределах 30 тысяч рублей», — приводится на сайте цитата Левченко. Чтобы исправить ситуацию ему и пришлось инициировать законопроект, тем более что бюджет области это позволяет. Ранее глава Приангарья предложил увеличить свой оклад на 44% — с 18,88 тыс. до 27 тыс. руб. При этом портал Ирк.ру со ссылкой на источники пишет о том, что совокупный доход губернатора составляет почти полмиллиона рублей в месяц. Будут также увеличены оклады еще 74 госслужащих, из-за чего дополнительные расходы бюджета в следующем году составят почти 130 миллионов рублей.

В конце сентября газета РБК писала о том, что в Кремле планируют досрочную отставку Левченко – это связанос падением рейтинга губернатора после паводка