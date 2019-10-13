Сирийские курды могут обратиться к России для защиты от Турции

Они также призвали Евросоюз создать на северо-востоке Сирии бесполётную зону.

Помощи Москвы может попросить коалиция «Демократические силы Сирии», в неё в том числе входят курдские отряды народной самообороны.

Об их намерении сообщил телеканал CNN со ссылкой на стенограмму переговоров командующего силами коалиции с представителями властей США. Генерал обвинил американцев в предательстве из-за вывода войск с северо-востока Сирии. По его словам, курды могут заключить сделку с Россией и режимом президента Сирии Башара Асада. Российское военной авиации возможно разрешат установить бесполётную зону над этими территориями. Так надеются курды они лишат Турцию возможности наносить по ним авиаудары. Это произойдёт в случае, если президент США не вмешается в турецкую наступательную операцию «Источник мира», она со среды идёт в приграничных районах. Курды также заявили об успешной контратаке на приграничный сирийский город Рас-эль-Айн и о том, что им удалось подбить семь турецких танков и убить около 80ти военных. Анкара это не подтвердила. Газета Washington Post в свою очередь сообщила об обстреле турками позиций американских войск в районе города Кобани на севере Сирии. Власти Турции это отрицают.

В Совбезе ООН ранее не удалось принять заявление по ситуации на северо-востоке арабской страны. Россия документ, предложенный США, не поддержала, сообщает агентство РИА Новости. В нём действия Анкары назывались вторжением, Турцию также призывали немедленно прекратить военную операцию в соседней стране.