Футболисты сборной России сегодня сыграют с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы

Нашей команде достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части чемпионата. Как сообщает ТАСС на данный момент продано около 10 тысяч билетов. Как ожидается, поддерживать сборную России будут примерно две тысячи российских болельщиков.
2019-10-13T09:32:00+03:00
2019-10-13T09:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 13 октября 2019
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