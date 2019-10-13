Футболисты сборной России сегодня сыграют с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы

Нашей команде достаточно не проиграть, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части чемпионата. Как сообщает ТАСС на данный момент продано около 10 тысяч билетов. Как ожидается, поддерживать сборную России будут примерно две тысячи российских болельщиков.