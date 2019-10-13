Президент Эквадора готов пересмотреть закон об отмене топливных субсидий, введение которых спровоцировало в стране массовые протесты. При этом Ленин Морено отметил, что комендантский час в Кито пока отменяться не будет. Сегодня должен состояться первый раунд переговоров между правительством и представителями коренных национальностей.